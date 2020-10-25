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Espreso.tvВыборы 2020Во Львовский горсовет проходят "ЕС" и еще три партии - экзит-пол Шустера

Во Львовский горсовет проходят "ЕС" и еще три партии - экзит-пол Шустера


фото: Укрінформ
Во Львовский городской совет проходят "Европейская солидарность", "Самопомощь", "Свобода" и "Варта"

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер студией" и телеканалом "Украина 24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report.

Согласно экзит-полу, партия "Европейская солидарность" получает 30,74%, "Самопомощь" - 24,12%, ВО "Свобода" - 6,52%, партия "Варта" - 5,06%.

Могут также преодолеть 5-процентный барьер и пройти в горсовет партия "Слуга народа" - 4, 74% и "Украинская Галицкая партия" - 4.65%

  • 25 октября стало известно, что "Европейская солидарность" на выборах во Львовский городской совет получила около 30% поддержки избирателей.

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