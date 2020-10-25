Во Львовский горсовет проходят "ЕС" и еще три партии - экзит-пол Шустера
25 октября, 2020, 23:14
Во Львовский городской совет проходят "Европейская солидарность", "Самопомощь", "Свобода" и "Варта"
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер студией" и телеканалом "Украина 24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report.
Согласно экзит-полу, партия "Европейская солидарность" получает 30,74%, "Самопомощь" - 24,12%, ВО "Свобода" - 6,52%, партия "Варта" - 5,06%.
Могут также преодолеть 5-процентный барьер и пройти в горсовет партия "Слуга народа" - 4, 74% и "Украинская Галицкая партия" - 4.65%
- 25 октября стало известно, что "Европейская солидарность" на выборах во Львовский городской совет получила около 30% поддержки избирателей.
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