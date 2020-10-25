 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Житомире на некоторых участках отсутствуют кабинки для голосования

В Житомире на некоторых участках отсутствуют кабинки для голосования


фото: Житомир Online
Члены избирательных комиссий в Житомире сообщают, что на некоторых участках утром отсутствуют полностью или частично кабинки для голосования

Об этом сообщает Житомир Online.

Так на части участков в районе Полевой в Житомире сегодня утром или не было вообще, или привезли только в 5.00 кабинки для голосования в разобранном виде. На некоторые участки кабинки привезли лишь частично.

Члены комиссии оформили и задокументировали отсутствие кабинок.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 октября, 2020 воскресенье

24 октября, 2020 суббота

больше новостей

25 октября, 2020 воскресенье

24 октября, 2020 суббота

23 октября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать