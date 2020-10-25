В Житомире на некоторых участках отсутствуют кабинки для голосования

25 октября, 2020, 09:02

Члены избирательных комиссий в Житомире сообщают, что на некоторых участках утром отсутствуют полностью или частично кабинки для голосования

Об этом сообщает Житомир Online.

Так на части участков в районе Полевой в Житомире сегодня утром или не было вообще, или привезли только в 5.00 кабинки для голосования в разобранном виде. На некоторые участки кабинки привезли лишь частично.

Члены комиссии оформили и задокументировали отсутствие кабинок.