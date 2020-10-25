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Espreso.tvОбществоВ Ирпене напали на кандидата от "Слуги народа"

В Ирпене напали на кандидата от "Слуги народа"

На избирательном участке в Ирпене совершено нападение на кандидата от партии "Слуга народа"

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь Национальной полиции Киевской области Наталия Горохольская.

По ее словам, на избирательном участке случился конфликт между двумя мужчинами из-за съемок на мобильный телефон. После чего началась драка.

Кандидат в депутаты вызвал полицию.

"Во время проверки поступившей оперативной информации, полицейские установили участников драки. Пострадавший - кандидат в депутаты от "Слуги народа". Также установили и личность нападавшего. Им оказался 60-летний мужчина из Черкасской области", - сообщила Горохольская.

По данному факту полиция открыла дел по статье "Хулиганство".

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