В высоких кабинетах действующей власти боятся Ляшко как огня, - лидер Радикальной партии Олег Ляшко

25 октября, 2020, 22:20

Действующая власть боится Олега Ляшко как огня, поэтому и будет пытаться фальсифицировать результаты довыборов в Верховную Раду Украины по 208-му округу

Об этом сообщил кандидат в народные депутаты Олег Ляшко комментируя журналисту телеканала Еспресо Илье Евлашу голосование в Бахмаче, на Черниговщине.

"Сейчас ключевое - это честный и правильный подсчет голосов. По нашей информации, власть пытается украсть нашу победу, сфальсифицировав результаты выборов. Пошли команды, с использованием админресурса, правоохранительных органов, сделать все. Потому что для них - это шок, я победил. Они потеряли миллионы долларов на то, чтобы сфальсифицировать здесь выборы", - сообщил Олег Ляшко .

Объясняя причины своих подозрений кандидат Ляшко отметил, что "они купили огромное количество людей - тысячи, десятки тысяч людей они купили. Но несмотря на то, что они купили десятки тысяч людей, все равно победил я. Для них это полный шок, они в трансе, они в истерике. И они пытаются теперь украсть ... во время подсчета фальсифицировать результаты выборов".

Кандидат в народные депутаты добавил: "Поэтому все избирательные комиссии мы стараемся перекрыть и контролировать. Но ключевое - чтобы не дать им сфальсифицировать подсчет голосов. Будет честный подсчет голосов, как проголосовали люди, значит результат этих выборов очевиден - это моя победа. Если они будут фальсифицировать, мы будем против этого бороться".

Ляшко заявил, что действующая власть пытается сфальсифицировать результаты выборов и украсть у людей их волеизъявление: "Они просто хотят украсть у людей тот результат. Действуют по сталинскому принципу: «неважно, как голосуют, а важно, как считают".