В возрасте 78 лет скончался глава Samsung
25 октября, 2020, 11:13
Глава концерна Samsung Ли Гон Хи умер в больнице Сеула в возрасте 78 лет
Об этом со ссылкой на Yonhap сообщает Еспресо.TV.
Предприниматель тяжело болел после сердечного приступа, который случился у него в 2014 году.
Ли Гон Хи возглавил Samsung Group в 1987 году и является третьим сыном основателя Samsung Ли Бен Чхоль.
По оценкам Forbes, он и его семья входят в число самых богатых людей в мире (состояние $ 20,9 млрд на 2020 год).
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