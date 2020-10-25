В возрасте 78 лет скончался глава Samsung

25 октября, 2020, 11:13

Глава концерна Samsung Ли Гон Хи умер в больнице Сеула в возрасте 78 лет

Об этом со ссылкой на Yonhap сообщает Еспресо.TV.

Предприниматель тяжело болел после сердечного приступа, который случился у него в 2014 году.

Ли Гон Хи возглавил Samsung Group в 1987 году и является третьим сыном основателя Samsung Ли Бен Чхоль.

По оценкам Forbes, он и его семья входят в число самых богатых людей в мире (состояние $ 20,9 млрд на 2020 год).

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