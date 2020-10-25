В "день тишины" полиция открыла 48 производств
25 октября, 2020, 08:32
В "день тишины" Национальная полиция Украина начала 48 уголовных производств
Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции.
Всего в полицию поступило 1041 заявление и сообщение о нарушениях. Также полицейские составили 128 протоколов о совершении административных правонарушений избирательного законодательства.
Из всех зафиксированных нарушений 648 - связаны с незаконной агитацией. Больше всего нарушений выявлено в Харьковской области - 73, в Ровенской - 68, в Днепропетровской - 67, в Донецкой - 51 и в Киеве - 49.
За 48 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.
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