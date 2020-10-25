В ОРЛО ни стало очередного руководителя банды "Призрак"
25 октября, 2020, 07:53
В оккупированной части Луганской области погиб главарь боевиков "ЛНР" - Алексей Геннадьевич Марков из Москвы
Об этом со ссылкой на украинского журналиста Дениса Казанского сообщает Еспресо.TV.
"Он командовал батальоном "Призрак". Первые командиры "Призрака" - Костин и Мозговой были убиты своими же соратниками по "русскому миру", - заявил Казанский вечером 24 октября 2020 года на своем телеграмм-канале.
Информресурсы террористов подтверждают гибель Маркова.
В последнее время он возглавлял 14-е подразделение "народной милиции" ЛНР "(бывший "Призрак").
"Пишут, что Марков погиб в ДТП, но учитывая судьбы других полевых командиров "ЛДНР", здесь тоже наверняка что-то нечисто", - отмечает Казанский.
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