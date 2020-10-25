В КИУ заявили о фактах подкупа избирателей, за голос предлагают 200-400 грн
Об этом заявил генеральный директор КИУ Алексей Кошель, сообщает "Украина 24".
"По состоянию на вторую половину дня мы фиксируем ряд нарушений, связанных с подкупом избирателей. Эта технология никуда не делась. К примеру, в Одесской области было выявлено 4 автобуса избирателей, которым предлагали по 400 грн за голос. Это автобус, который направлялся в пгт Затока и Белгород-Днестровский. Пгт. Затока, хочу напомнить, это та община, Каролино-Бугазская община, где перед выборами аномально возросло количество избирателей - в одной общине на 13%. И тогда полиция сообщала об искусственности этого процесса и о том, что, очевидно, избиратели были финансово мотивированы", - сказал Кошель.
Он добавил, что в Никополе на Днепропетровщине предлагали избирателям за голос по 200 грн.
Также зафиксированы нарушения в городе Константиновка, Донецкой области, и Новодмитровке, Донецкой области, а именно два факта подвоза избирателей.
По его словам, КИУ фиксирует факты выноса бюллетеней в трех регионах, "что может характеризоваться как попытка организации "карусели".
"Также мы фиксируем несколько фактов попыток фальсификации в день голосования. Это факты, когда избирателям прямо указывали пальцем, за кого нужно голосовать. И это факты, связанные не только с нарушением законодательства, а с обычной человеческой подлостью, так как эти факты зафиксированы на Днепропетровщине в психоинтернате, а также на Закарпатье в гериатрическом пансионате, где лечатся избиратели преимущественно преклонного возраста", - сказал Кошель.
- Напомним, 23 октября в Комитете избирателей сообщили, что главными проблемами кампании по местным выборам в Украине стали использование теневых средств, применение насилия и черного пиара в отношении кандидатов.
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