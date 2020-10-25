В КИУ заявили о фактах подкупа избирателей, за голос предлагают 200-400 грн

25 октября, 2020, 19:12

Комитет избирателей Украины зафиксировал факты подкупа избирателей во время голосования на местных выборах

Об этом заявил генеральный директор КИУ Алексей Кошель, сообщает "Украина 24".

"По состоянию на вторую половину дня мы фиксируем ряд нарушений, связанных с подкупом избирателей. Эта технология никуда не делась. К примеру, в Одесской области было выявлено 4 автобуса избирателей, которым предлагали по 400 грн за голос. Это автобус, который направлялся в пгт Затока и Белгород-Днестровский. Пгт. Затока, хочу напомнить, это та община, Каролино-Бугазская община, где перед выборами аномально возросло количество избирателей - в одной общине на 13%. И тогда полиция сообщала об искусственности этого процесса и о том, что, очевидно, избиратели были финансово мотивированы", - сказал Кошель.

Он добавил, что в Никополе на Днепропетровщине предлагали избирателям за голос по 200 грн.

Также зафиксированы нарушения в городе Константиновка, Донецкой области, и Новодмитровке, Донецкой области, а именно два факта подвоза избирателей.

По его словам, КИУ фиксирует факты выноса бюллетеней в трех регионах, "что может характеризоваться как попытка организации "карусели".

"Также мы фиксируем несколько фактов попыток фальсификации в день голосования. Это факты, когда избирателям прямо указывали пальцем, за кого нужно голосовать. И это факты, связанные не только с нарушением законодательства, а с обычной человеческой подлостью, так как эти факты зафиксированы на Днепропетровщине в психоинтернате, а также на Закарпатье в гериатрическом пансионате, где лечатся избиратели преимущественно преклонного возраста", - сказал Кошель.

Напомним, 23 октября в Комитете избирателей сообщили, что главными проблемами кампании по местным выборам в Украине стали использование теневых средств, применение насилия и черного пиара в отношении кандидатов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо