В Киеве шесть избирательных участков начали работать с опозданием, два - не открылись

25 октября, 2020, 09:43

25 октября в 8 часов начали работу 1103 участковых избирательных комиссий в Киеве

Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции.

Шесть участков, в Шевченковском (3) и Соломенском (3) районах столицы, открылись с опозданием.

Два, в Оболонском и Дарницком районах, по состоянию на 8:30 не открылись. Сведения о событиях внесены в Журналов единого учета заявлений и сообщений и проводится проверка.

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