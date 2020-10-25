В Киеве шесть избирательных участков начали работать с опозданием, два - не открылись
25 октября, 2020, 09:43
25 октября в 8 часов начали работу 1103 участковых избирательных комиссий в Киеве
Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции.
Шесть участков, в Шевченковском (3) и Соломенском (3) районах столицы, открылись с опозданием.
Два, в Оболонском и Дарницком районах, по состоянию на 8:30 не открылись. Сведения о событиях внесены в Журналов единого учета заявлений и сообщений и проводится проверка.
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