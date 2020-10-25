В Кропивницком у трех членов участковой комиссии обнаружили коронавирус

25 октября, 2020, 17:27

На участке, который находится на территории Центральной городской больницы в Кропивницком, у трех членов УИК обнаружили COVID-19

Об этом заявила заместитель голова Крепостной районной ТИК ОПОРЕ.

"У троих членов комиссии не было никаких признаков болезни. Но тест показал, что организм борется с COVID-19. После обработки помещения комиссия работает, хватает кворума", - отметила голова.

Помещение, где работает комиссия, обработали и продолжили работу.