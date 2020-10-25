В Кропивницком у трех членов участковой комиссии обнаружили коронавирус
25 октября, 2020, 17:27
На участке, который находится на территории Центральной городской больницы в Кропивницком, у трех членов УИК обнаружили COVID-19
Об этом заявила заместитель голова Крепостной районной ТИК ОПОРЕ.
"У троих членов комиссии не было никаких признаков болезни. Но тест показал, что организм борется с COVID-19. После обработки помещения комиссия работает, хватает кворума", - отметила голова.
Помещение, где работает комиссия, обработали и продолжили работу.
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