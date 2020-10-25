 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Кропивницком у трех членов участковой комиссии обнаружили коронавирус

В Кропивницком у трех членов участковой комиссии обнаружили коронавирус

На участке, который находится на территории Центральной городской больницы в Кропивницком, у трех членов УИК обнаружили COVID-19

Об этом заявила заместитель голова Крепостной районной ТИК ОПОРЕ.

"У троих членов комиссии не было никаких признаков болезни. Но тест показал, что организм борется с COVID-19. После обработки помещения комиссия работает, хватает кворума", - отметила голова.

Помещение, где работает комиссия, обработали и продолжили работу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

25 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать