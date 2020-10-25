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Espreso.tvОбществоВ Кременчуге снова исчезли бюллетени - на этот раз полсотни

В Кременчуге снова исчезли бюллетени - на этот раз полсотни

В городе Кременчуге, Полтавской области, во время подсчета голосов члены комиссии обнаружили пропажу 50 незаполненных бюллетеней. На месте работает оперативно-следственная группа

Напомним, это уже вторая за эти сутки зафиксированная ситуация с исчезновением бюллетеней в г. Кременчуге. Утром на участке №113 недосчитались 200 бюллетеней для голосования за кандидатов в городской совет. Члены УИК вызвали полицию и были вынуждены с опозданием открыть участок для избирателей.

Также в течение всего дня в городе проходили псевдо-опросы социологов, вероятно, осуществляемые в интересах отдельных политических сил. В дополнение к этому в течение суток тишины и всего дня голосования в г. Кременчуге висели билборды со скрытой агитацией провластной в городе политсилы "За будущее".

По мнению специалистов, такие злоупотребления являются незаконными и требуют реакции правоохранительных органов. Сейчас ожидается внесение фактов исчезновения бюллетеней на участках в Кременчуге в ЕРДР.

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