В Кременчуге снова исчезли бюллетени - на этот раз полсотни
Напомним, это уже вторая за эти сутки зафиксированная ситуация с исчезновением бюллетеней в г. Кременчуге. Утром на участке №113 недосчитались 200 бюллетеней для голосования за кандидатов в городской совет. Члены УИК вызвали полицию и были вынуждены с опозданием открыть участок для избирателей.
Также в течение всего дня в городе проходили псевдо-опросы социологов, вероятно, осуществляемые в интересах отдельных политических сил. В дополнение к этому в течение суток тишины и всего дня голосования в г. Кременчуге висели билборды со скрытой агитацией провластной в городе политсилы "За будущее".
По мнению специалистов, такие злоупотребления являются незаконными и требуют реакции правоохранительных органов. Сейчас ожидается внесение фактов исчезновения бюллетеней на участках в Кременчуге в ЕРДР.
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