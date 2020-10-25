В Харькове больной COVID-19 выпал из окна больницы и погиб

25 октября, 2020, 12:59

В чернобыльском диспансере города Харькова выпал из окна и разбился насмерть пациент с COVID-19

Эту информацию подтвердила директор диспансера Ирина Пирогова, передает Еспресо.TV со ссылкой на Общественное .

По ее словам, это произошло сегодня, 25 октября 2020 года, около 9:00.

Пациенту было 69 лет. Он находился в реанимации с подтвержденным COVID-19.

Что именно произошло, директор не знает. Работает полиция, эксперты.

Напомним, в Украине за сутки обнаружено 6088 новых случаев заболевания коронавирусом.

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