В Донецкой области обнаружили ошибку в бюллетенях на восьми избирательных участках

25 октября, 2020, 13:58

В Донецкой области на восьми избирательных участках в городе Новогродовка в бюллетенях обнаружили ошибку в фамилиях кандидатов

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 158-3 (фальсификация, подделка избирательной документации) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, в полицию поступило сообщение, что на этих участках член комиссии препятствует свободному осуществлению избирательного права гражданами. По этому факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права) УК.

По состоянию на 11:00 возобновлена работа участков.

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