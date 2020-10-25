В Донецкой области обнаружили ошибку в бюллетенях на восьми избирательных участках
25 октября, 2020, 13:58
В Донецкой области на восьми избирательных участках в городе Новогродовка в бюллетенях обнаружили ошибку в фамилиях кандидатов
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 158-3 (фальсификация, подделка избирательной документации) Уголовного кодекса Украины.
Кроме этого, в полицию поступило сообщение, что на этих участках член комиссии препятствует свободному осуществлению избирательного права гражданами. По этому факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права) УК.
По состоянию на 11:00 возобновлена работа участков.
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