В ЦИК рассказали, сколько украинцев проголосовало на местных выборах

25 октября, 2020, 22:36

По данным Центральной избирательной комиссии, явка на местных выборах составила 37%

Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, сообщает Укринформ.

"По состоянию на 21:42 Центральная избирательная комиссия получила информацию из 97% ТИК, то есть почти полную информацию предварительную о количестве избирателей, которые получили бюллетени на избирательных участках. То есть о явке. По нашей информации, явка составляла ориентировочно 37%", - сказал Диденко.

В то же время он напомнил, что во время местных выборов 2015 года явка составила 46,6%.

"Такие результаты являются ожидаемыми и несколько закономерными", - отметил глава ЦИК и напомнил о том, что выборы прошли в условиях карантина.

Диденко обратил внимание, что самая высокая явка была в Западной Украине, в частности в Тернопольской области (44,77%), самая низкая - в Донецкой области (31%).

По данным гражданской сети ОПОРА, явка на местных выборах составила 35,94%

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