В Броварах в день выборов неизвестные пронумеровали бюллетени

25 октября, 2020, 15:24

На бюллетенях выборов головы Броварской ОТГ обнаружили номера, что позволяет установить, как голосовали конкретные лица и нарушает принцип тайного голосования

Об этом сообщает Суспільне.

"В Броварах были обнаружены номера как на корешках, так и на самих бюллетенях для голосования за кандидатов на пост главы ОТГ и кандидатов в депутаты местного совета. Это нарушает принцип тайного волеизъявления граждан", - рассказал кандидат от партии "Голос" на должность городского головы города Бровары Андрей Саук.

В соответствии с законодательством Украины порядковый номер должен быть только на отрывном талоне, который заполняет член участковой избирательной комиссии при выдаче бюллетеня гражданину для голосования. Никаких номеров в самом бюллетене не должно быть.

В Броварах в день выборов были зафиксированы серьезные нарушения. Неизвестные пронумеровали бюллетени и "корешки" к ним, что нарушает тайну голосования. Об этом заявил Андрей Саук, кандидат от партии "Голос" на должность городского головы Броваров. pic.twitter.com/VhqxJWk9x7 А вот так выглядит нумерация бюллетеней на участке в Броварах, сообщает корреспондент Суспільного Роксолана Бичай. pic.twitter.com/oIDiZXbHIz

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb