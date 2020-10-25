В Броварах в день выборов неизвестные пронумеровали бюллетени
Об этом сообщает Суспільне.
"В Броварах были обнаружены номера как на корешках, так и на самих бюллетенях для голосования за кандидатов на пост главы ОТГ и кандидатов в депутаты местного совета. Это нарушает принцип тайного волеизъявления граждан", - рассказал кандидат от партии "Голос" на должность городского головы города Бровары Андрей Саук.
В соответствии с законодательством Украины порядковый номер должен быть только на отрывном талоне, который заполняет член участковой избирательной комиссии при выдаче бюллетеня гражданину для голосования. Никаких номеров в самом бюллетене не должно быть.
В Броварах в день выборов были зафиксированы серьезные нарушения. Неизвестные пронумеровали бюллетени и "корешки" к ним, что нарушает тайну голосования. Об этом заявил Андрей Саук, кандидат от партии "Голос" на должность городского головы Броваров. pic.twitter.com/VhqxJWk9x7
А вот так выглядит нумерация бюллетеней на участке в Броварах, сообщает корреспондент Суспільного Роксолана Бичай. pic.twitter.com/oIDiZXbHIz
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