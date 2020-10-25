 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Броварах в день выборов неизвестные пронумеровали бюллетени

В Броварах в день выборов неизвестные пронумеровали бюллетени


фото: скріншот
На бюллетенях выборов головы Броварской ОТГ обнаружили номера, что позволяет установить, как голосовали конкретные лица и нарушает принцип тайного голосования

Об этом сообщает Суспільне.

"В Броварах были обнаружены номера как на корешках, так и на самих бюллетенях для голосования за кандидатов на пост главы ОТГ и кандидатов в депутаты местного совета. Это нарушает принцип тайного волеизъявления граждан", - рассказал кандидат от партии "Голос" на должность городского головы города Бровары Андрей Саук.

В соответствии с законодательством Украины порядковый номер должен быть только на отрывном талоне, который заполняет член участковой избирательной комиссии при выдаче бюллетеня гражданину для голосования. Никаких номеров в самом бюллетене не должно быть.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

25 октября, 2020 воскресенье

24 октября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать