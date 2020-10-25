Стало известно, как защищены члены УИК, которые приходят к больным COVID-19. ФОТОФАКТ
25 октября, 2020, 13:36
Члены участковой комиссии города Ирпеня Киевской области в специальной защите идут домой к избирателям, которые изъявили желание проголосовать дома во время местных выборов
Передает корреспондент Еспресо.TV
Членам УИК выдали одноразовые халаты, защитные маски-щитки и рукавицы для обеспечения волеизъявления граждан, написавших заявления по состоянию здоровья.
В Ирпене на участке людей 9 из 2412 избирателей.
Вместе с членами УИК также находится наблюдатель.
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