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Espreso.tvОбществоСтало известно, как защищены члены УИК, которые приходят к больным COVID-19. ФОТОФАКТ

Стало известно, как защищены члены УИК, которые приходят к больным COVID-19. ФОТОФАКТ

Члены участковой комиссии города Ирпеня Киевской области в специальной защите идут домой к избирателям, которые изъявили желание проголосовать дома во время местных выборов

Передает корреспондент Еспресо.TV

Членам УИК выдали одноразовые халаты, защитные маски-щитки и рукавицы для обеспечения волеизъявления граждан, написавших заявления по состоянию здоровья.

В Ирпене на участке людей 9 из 2412 избирателей.

Вместе с членами УИК также находится наблюдатель.

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