Результаты выборов в Киеве в лучшем случае будут известны 28 октября, - ТИК
25 октября, 2020, 17:09
Результаты выборов в Киеве будут известны не ранее утра 28 октября
Об этом заявил заместитель головы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов, передает ЧЕСТНО.
"Форма новых бюллетеней усложняет скорость подсчета голосов, к тому же это впервые. У комиссий нет подобного опыта. Протоколы довольно большие и сложные для заполнения", - добавил он.
- По состоянию на 13:30 воскресенья, 25 октября 2020 года, на выборах городского головы Киева и депутатов городского совета столицы проголосовали около 16% избирателей.
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