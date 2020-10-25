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Espreso.tvОбществоРезультаты выборов в Киеве в лучшем случае будут известны 28 октября, - ТИК

Результаты выборов в Киеве в лучшем случае будут известны 28 октября, - ТИК


фото: КМДА
Результаты выборов в Киеве будут известны не ранее утра 28 октября

Об этом заявил заместитель головы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов, передает ЧЕСТНО.

"Форма новых бюллетеней усложняет скорость подсчета голосов, к тому же это впервые. У комиссий нет подобного опыта. Протоколы довольно большие и сложные для заполнения", - добавил он.

  • По состоянию на 13:30 воскресенья, 25 октября 2020 года, на выборах городского головы Киева и депутатов городского совета столицы проголосовали около 16% избирателей.

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