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Espreso.tvОбщество"Продать голос за 1000 грн": в Киев приехали два автобуса с жителями Житомира, - МВД

"Продать голос за 1000 грн": в Киев приехали два автобуса с жителями Житомира, - МВД


фото: facebook
Полиция Киева задержала два автобуса, которые приехали из Житомирской области

Об этом на Facebook сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Только что сотрудники Святошинского управления полиции обнаружили два автобуса с гражданами, которые приехали для так называемого голосования в столицу. В транспортных средствах находилось более 130 жителей Житомира и Житомирской области", - сообщил он

По словам оценивания качества, сейчас всех их доставили в полицейский участок для опроса следователями. В полиции установили, что задержанные обещали "продать свой голос" за 1000 грн.

"По предварительной информации, еще два месяца назад они предоставили свои паспорта лицу и получили задаток 200 грн для незаконного участия в выборах в столице за определенного кандидата. После голосования им было обещано еще по 800 грн", - отметил советник главы МВД.

Сейчас выясняются все обстоятельства, после чего им дадут правовую квалификацию.

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