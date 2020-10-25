"Продать голос за 1000 грн": в Киев приехали два автобуса с жителями Житомира, - МВД
Об этом на Facebook сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
"Только что сотрудники Святошинского управления полиции обнаружили два автобуса с гражданами, которые приехали для так называемого голосования в столицу. В транспортных средствах находилось более 130 жителей Житомира и Житомирской области", - сообщил он
По словам оценивания качества, сейчас всех их доставили в полицейский участок для опроса следователями. В полиции установили, что задержанные обещали "продать свой голос" за 1000 грн.
"По предварительной информации, еще два месяца назад они предоставили свои паспорта лицу и получили задаток 200 грн для незаконного участия в выборах в столице за определенного кандидата. После голосования им было обещано еще по 800 грн", - отметил советник главы МВД.
Сейчас выясняются все обстоятельства, после чего им дадут правовую квалификацию.
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