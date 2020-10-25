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Espreso.tvОбщество"Опрос" Зеленского: в Черкассах члены избиркома прямо на участке раздавали бланки, - КИУ

"Опрос" Зеленского: в Черкассах члены избиркома прямо на участке раздавали бланки, - КИУ


фото: gettyimages
В Черкассах члены участковой избирательной комиссии №711040 самостоятельно проводили "опросы" президента Владимира Зеленского

Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.

"Избирательный участок № 711040. Член УИК лично непосредственно на участке раздавала бланки опроса от президента", - говорится в сообщении.

По словам члена УИК, которая раздавала бланки опроса, ее об этом попросили волонтеры.

  • Напомним, в Вышгородском районе Киевской области "опрос" Зеленского происходит в помещении одного из избирательных участков.

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