"Опрос" Зеленского: в Черкассах члены избиркома прямо на участке раздавали бланки, - КИУ
25 октября, 2020, 12:15
В Черкассах члены участковой избирательной комиссии №711040 самостоятельно проводили "опросы" президента Владимира Зеленского
Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.
"Избирательный участок № 711040. Член УИК лично непосредственно на участке раздавала бланки опроса от президента", - говорится в сообщении.
По словам члена УИК, которая раздавала бланки опроса, ее об этом попросили волонтеры.
- Напомним, в Вышгородском районе Киевской области "опрос" Зеленского происходит в помещении одного из избирательных участков.
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