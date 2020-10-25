"Країна ФМ" создала 50 новых украиноязычных аудиосказок
И это не просто записанный в студии голос автора. Это настоящие радиоспектакли, которые отныне дети и их родители могут слушать не только в эфире проекта "ДРІМАЙКО" на "Країна ФМ", но и могут загрузить или слушать online на своих гаджетах!
Более 10 часов качественных и современных аудиосказок бесплатно уже доступны для всех желающих.
"Мы лелеем украинский язык, потому что нам не безразлично, на каком языке наши дети приобщаются к украинскому культурному наследию. Поэтому новые аудиосказки, которые мы вместе с Сашком Лирником записывали и делали пост-продакшн в течение всего лета, мы решили выложить в сеть для свободного пользования. Ведь, на мой взгляд, это существенная помощь родителям украинских детей. Потому что эти истории захватывают ребенка от начала до конца, и вместе с этими сказками малыши вместе с родителями могут провести интересно время, перед сном ли, или в дороге и т.д.", - говорит программный директор радиостанции Роман Давыдов.
Скачать или прослушать сказки с компьютера удобно здесь.
Со смартфонов удобно подписаться и слушать через:
Apple Podсasts
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