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Espreso.tvВыборы 2020"Европейская солидарность" лидирует на выборах во Львовский городской и областной советы

"Европейская солидарность" лидирует на выборах во Львовский городской и областной советы

"Европейская солидарность" на выборах во Львовский городской совет получила около 30% поддержки избирателей

Об этом сообщила первый номер списка "ЕС" на выборах во Львовский областной совет Ирина Гримак, сообщает "Еспресо.Захід".

По ее словам, данные экзитполов свидетельствуют, что на выборах во Львовский областной совет политическая сила получила около 35-37% поддержки.

Что касается выборов мэра Львова, то, по данным экзитполов, кандидат от "Европейской солидарности" Олег Синютка, который набрал около 30% поддержки, во втором туре выборов будет бороться за этот пост с действующим мэром Львова Андреем Садовым, у которого около 40% поддержки.

Ирина Гримак добавила, что сегодняшние выборы "отличились" огромным количеством нарушений, а также очень некачественной организацией избирательного процесса.

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