"Делаем свой выбор с любовью к Украине!" Епифаний уже проголосовал на местных выборах
Об этом он сообщил в своем Facebook, передает Eспресо.TV.
"Только что воспользовался своим правом гражданина Украины - проголосовал на местных выборах. Благодарим Бога и наших защитников Родины, что мы можем беспрепятственно, свободно и с надеждой в сердце делать свой выбор. Такой возможности не имели миллионы украинцев, которые веками боролись за независимость для нашего государства. Лишены права свободного голоса и наши соотечественники на оккупированных территориях Крыма и Донбасса ", - заявил предстоятель.
Читайте также: Предстоятель ПЦУ Епифаний в гостях у Николая Княжицкого: Прежде должны сохранить свою независимость
Митрополит отметил, что после голосования состоится божественная литургия, на которой будут молиться за Украину.
"Ценя то, что имеем, делаем свой выбор с любовью к Украине! Сейчас за Божественной литургией вместе с духовенством, братьями и сестрами молиться за наш украинский народ и Украинское государство", - отметил Епифаний.
- Напомним, сегодня в Украине будут выбирать местных глав и депутатов .
- Одновременно на входе на избирательные участки будет происходить инициированный Владимиром Зеленским опрос, проведением которого руководит музыкальный редактор студии "Квартал 95", выходец из Кривого Рога Артем Гагарин .
- Прибывших на голосование будут просить ответить на 5 вопросов от президента.
- Активисты движения "Честно" сообщают, что в Харькове опросникам "от Зеленского" обещают денежное вознаграждение размером 1 тыс. грн в день .
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
-
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-