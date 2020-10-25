"Делаем свой выбор с любовью к Украине!" Епифаний уже проголосовал на местных выборах

25 октября, 2020, 10:09

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний уже проголосовал на местных выборах

Об этом он сообщил в своем Facebook, передает Eспресо.TV.

"Только что воспользовался своим правом гражданина Украины - проголосовал на местных выборах. Благодарим Бога и наших защитников Родины, что мы можем беспрепятственно, свободно и с надеждой в сердце делать свой выбор. Такой возможности не имели миллионы украинцев, которые веками боролись за независимость для нашего государства. Лишены права свободного голоса и наши соотечественники на оккупированных территориях Крыма и Донбасса ", - заявил предстоятель.

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Митрополит отметил, что после голосования состоится божественная литургия, на которой будут молиться за Украину.

"Ценя то, что имеем, делаем свой выбор с любовью к Украине! Сейчас за Божественной литургией вместе с духовенством, братьями и сестрами молиться за наш украинский народ и Украинское государство", - отметил Епифаний.

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