Полиция задержала гражданина РФ, который организовал избирательную "карусель"
Об этом заявил на брифинге глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщает пресс-центр МВД.
"С 12 часов ночи стражи порядка задерживают автобусы, которые ездят по регионам и возят людей для проведения так называемых каруселей. Такие случаи в Днепропетровской области и Киеве. Сейчас задержали два автобуса из Луганской области, которые заехали в столицу. Люди приезжали голосовать ", - сказал Клименко.
По его словам, такую же ситуацию обнаружили в Одесской области. Там организатором был гражданин РФ, он уже задержан. Все граждане, которые находились в автобусах, дают показания.
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