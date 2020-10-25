Полиция задержала гражданина РФ, который организовал избирательную "карусель"

25 октября, 2020, 11:41

Полиция задержала организатора избирательных "каруселей", им оказался гражданин России

Об этом заявил на брифинге глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщает пресс-центр МВД.

"С 12 часов ночи стражи порядка задерживают автобусы, которые ездят по регионам и возят людей для проведения так называемых каруселей. Такие случаи в Днепропетровской области и Киеве. Сейчас задержали два автобуса из Луганской области, которые заехали в столицу. Люди приезжали голосовать ", - сказал Клименко.

По его словам, такую же ситуацию обнаружили в Одесской области. Там организатором был гражданин РФ, он уже задержан. Все граждане, которые находились в автобусах, дают показания.

Читайте также: В Киеве перевернули одну из урн "опроса" Зеленского, - полиция