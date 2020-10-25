 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПолиция задержала гражданина РФ, который организовал избирательную "карусель"

Полиция задержала гражданина РФ, который организовал избирательную "карусель"


фото: МВС
Полиция задержала организатора избирательных "каруселей", им оказался гражданин России

Об этом заявил на брифинге глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщает пресс-центр МВД.

"С 12 часов ночи стражи порядка задерживают автобусы, которые ездят по регионам и возят людей для проведения так называемых каруселей. Такие случаи в Днепропетровской области и Киеве. Сейчас задержали два автобуса из Луганской области, которые заехали в столицу. Люди приезжали голосовать ", - сказал Клименко.

По его словам, такую же ситуацию обнаружили в Одесской области. Там организатором был гражданин РФ, он уже задержан. Все граждане, которые находились в автобусах, дают показания.

Читайте также: В Киеве перевернули одну из урн "опроса" Зеленского, - полиция

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

25 октября, 2020 воскресенье

24 октября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать