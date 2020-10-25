Папа Франциск впервые в истории назначил кардиналом афроамериканца
25 октября, 2020, 19:56
Папа Римский Франциск назначил архиепископа Вашингтона Уилтона Грегори первым в истории кардиналом-афроамериканцем
Об этом сообщает NBC News, передает Укринформ.
В прошлом году Папа избрал Грегори руководителем епархии в столице США, Вашингтоне.
В июне 2020 года новоизбранный кардинал критиковал президента Трампа за то, что тот сделал фото перед Епископальной церковью Святого Иоанна у Белого дома на фоне протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Папа Франциск сообщил, что 28 ноября 13 священнослужителей станут кардиналами.
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