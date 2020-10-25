 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПапа Франциск впервые в истории назначил кардиналом афроамериканца

Папа Франциск впервые в истории назначил кардиналом афроамериканца

Папа Римский Франциск назначил архиепископа Вашингтона Уилтона Грегори первым в истории кардиналом-афроамериканцем

Об этом сообщает NBC News, передает Укринформ.

В прошлом году Папа избрал Грегори руководителем епархии в столице США, Вашингтоне.

В июне 2020 года новоизбранный кардинал критиковал президента Трампа за то, что тот сделал фото перед Епископальной церковью Святого Иоанна у Белого дома на фоне протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Папа Франциск сообщил, что 28 ноября 13 священнослужителей станут кардиналами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

25 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать