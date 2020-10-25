Несмотря на границы силовиков и водометы, в Минске начался протестный марш

25 октября, 2020, 13:57

На площади Свободы в центре Минске в воскресенье, 25 октября 2020 года, собралось несколько тысяч человек

Цепь спецназовцев со щитами перекрыли улицу Ленина, на ней нет движения, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода .

Между тем на перекрестке Городского вала и Нямигы много людей большими группами идут с флагами к проспекту Победителей, выкрикивая "Да здравствует Беларусь!" Силовиков там пока не видно, ГАИ перекрыла дорогу по направлению к центру.

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А на улице Ленина в Минске возле гостиницы "Европа" и Гранд-кафе установят системы "Граница", есть 2 водяные пушки. 1 водяная пушка на Интернациональной улице.

На проспект Независимости людей не пускают. Из центра можно выйти на площадь Свободы. У здания консерватории стоят цепи солдат.

Напомним, сегодня в Беларуси истекает срок народного ультиматума , выдвинутого режиму самопровозглашенного президента Александра Лукашеенка народной оппозицией.

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