На Ивано-Франковщине работники УИК испортили 1481 бюллетень, - ОПОРА

25 октября, 2020, 10:59

В селе Стецева Снятинского района Ивано-Франковской области на участковой избирательной комиссии №260709 ошибочно погасили не те бюллетени

Об этом сообщает ОПОРА.

В 4:00 25 октября УИК №260709, получив перепечатанные бюллетени, вместо того, чтобы погасить бюллетени с ошибкой, погасили бюллетени по выборам депутатов Снятинского городского совета.

По данным наблюдателей, был испорчен 1481 бюллетень.

По словам главы Снятинской городской избирательной комиссии Петра Яроша, новые бюллетени уже печатаются и до 11:00 будут на участке.

УИК не начала работу в 8:00 25 октября. Полиция проводит проверку по данному факту.