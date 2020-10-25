На Ивано-Франковщине работники УИК испортили 1481 бюллетень, - ОПОРА
25 октября, 2020, 10:59
В селе Стецева Снятинского района Ивано-Франковской области на участковой избирательной комиссии №260709 ошибочно погасили не те бюллетени
Об этом сообщает ОПОРА.
В 4:00 25 октября УИК №260709, получив перепечатанные бюллетени, вместо того, чтобы погасить бюллетени с ошибкой, погасили бюллетени по выборам депутатов Снятинского городского совета.
По данным наблюдателей, был испорчен 1481 бюллетень.
По словам главы Снятинской городской избирательной комиссии Петра Яроша, новые бюллетени уже печатаются и до 11:00 будут на участке.
УИК не начала работу в 8:00 25 октября. Полиция проводит проверку по данному факту.
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