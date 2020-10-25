На выборах городского головы Винницы побеждает действующий мэр - экзит-пол
25 октября, 2020, 23:37
По данным экзит-пола "Савик Шустер студии" на выборах городского головы Винницы победил мэр города Сергей Моргунов
Об этом сообщает "Сегодня" .
Согласно итогам социологического опроса, Моргунов набрал 66% голосов. Его основные конкуренты существенно отстали: Сергей Кудлаенко ( "Европейская солидарность») - 11,87%; Сергей Борзов ( "Слуга народа") - 9%; Вячеслав Узелков ( "Оппозиционная платформа - За жизнь") - 3,66%.
Это означает, что Сергей Моргунов переизбирается мэром, поскольку набрал более 50% голосов избирателей.
- По данным экзит-пола "Савик Шустер студии" на выборах городского головы Харькова победу одерживает Геннадий Кернес .
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