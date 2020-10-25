На столичной Софийской Борщаговке не открылся участок для голосования. "Опрос" Зеленского идет без волонтеров, - соцсети

25 октября, 2020, 08:39

"Пришел на свой участок на Софиевской Борщаговке и не проголосовал. Участок не открыт; части бюллетеней не существует; также говорится, нет многих членов УИК

Об этом в 08:30 утра в воскресенье, 25 октября 2020 года, сообщил на своей странице киевлянин Анатолий Окстисюк, соучредитель и политический эксперт в организации Democracy House, передает Еспресо.TV .

"Вызвал полицию, пусть разбираются с этим саботажем", - подчеркнул он.

По словам автора сообщения, очереди большие, многие граждане хотят проголосовать утром, но разворачиваются и уходят.

"На выходе из участка "бесхозная" урна от Зеленского: не опломбирована, без соответствующего брендинга, и главное - без волонтеров и бюллетеней. Провал полный и позор для тех, кто этот идиотизм придумал и не смог организовать", - добавляет киевлянин.

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