На столичном проспекте Шухевича маршрутка "догнала" "Шкоду"
25 октября, 2020, 07:21
В ночь с 24 на 25 октября 2020 года на проспекте Шухевича, что в Киеве, маршрутный автобус протаранил легковушку
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.
По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Fabia, двигаясь в направлении Троещины, притормозил перед авто, котораые двигались впереди. В настоящее время, по неизвестным причинам в заднюю часть Skoda въехала "маршрутка".
От удара легковушка отлетела в отбойник.
Медики "скорой" оказали женщине-водителю Skoda первую помощь, однако от госпитализации она отказалась.
Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
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