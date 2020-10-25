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Espreso.tvОбществоНа столичном проспекте Шухевича маршрутка "догнала" "Шкоду"

На столичном проспекте Шухевича маршрутка "догнала" "Шкоду"

В ночь с 24 на 25 октября 2020 года на проспекте Шухевича, что в Киеве, маршрутный автобус протаранил легковушку

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.

По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Fabia, двигаясь в направлении Троещины, притормозил перед авто, котораые двигались впереди. В настоящее время, по неизвестным причинам в заднюю часть Skoda въехала "маршрутка".

От удара легковушка отлетела в отбойник.

Медики "скорой" оказали женщине-водителю Skoda первую помощь, однако от госпитализации она отказалась.

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

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