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Espreso.tvОбществоНа Киевщине "опрос" Зеленского проводят на избирательном участке, - журналист

На Киевщине "опрос" Зеленского проводят на избирательном участке, - журналист


фото: Facebook Дмитра Хилюка
В Вышгородском районе Киевской области "опрос" Зеленского происходит в помещении одного из избирательных участков

Об этом журналист Дмитрий Хилюк написал на своей странице в Facebook.

"Участок номер 320371. Козаровичи, Киевская область. Полицейский говорит, что участок - это лишь коридор школы, где сидит комиссия и голосуют, а фойе - это не участок ", - написал Хилюк.

На фото видно, что опросники от Зеленского стоят в помещении, у стендов с информационными материалами о кандидатах в депутаты.

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