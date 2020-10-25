На Киевщине "опрос" Зеленского проводят на избирательном участке, - журналист
25 октября, 2020, 11:59
В Вышгородском районе Киевской области "опрос" Зеленского происходит в помещении одного из избирательных участков
Об этом журналист Дмитрий Хилюк написал на своей странице в Facebook.
"Участок номер 320371. Козаровичи, Киевская область. Полицейский говорит, что участок - это лишь коридор школы, где сидит комиссия и голосуют, а фойе - это не участок ", - написал Хилюк.
На фото видно, что опросники от Зеленского стоят в помещении, у стендов с информационными материалами о кандидатах в депутаты.
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