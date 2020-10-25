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Espreso.tvОбществоНа Днепропетровщине депутат горсовета на участке напал на журналистку

На Днепропетровщине депутат горсовета на участке напал на журналистку


фото: nsju.org
В городе Терновка Днепропетровской области действующий депутат горсовета на избирательном участке набросился на редактора городской газеты "Известия Терновки" Алену Поддуеву

Об этом сообщила пресс-служба НСЖУ.

Журналистка подала заявление в местный отдел полиции из-за препятствования деятельности.

"Редактор газеты зафиксировала массовое присутствие на избирательных участках Терновки лиц с удостоверениями "внештатных корреспондентов" павлоградской газеты "Бегемот". Во время расспросов очередной "корреспондентки" уже на пятом избирательном участке на Алену Поддуеву набросился депутат городского совета", - говорится в сообщении.

В заявлении в полицию редактор газеты написала, что депутат хватал ее за руки и толкал, пытался выбить из рук мобильный телефон, которым она вела съемку.

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