На Днепропетровщине депутат горсовета на участке напал на журналистку
Об этом сообщила пресс-служба НСЖУ.
Журналистка подала заявление в местный отдел полиции из-за препятствования деятельности.
"Редактор газеты зафиксировала массовое присутствие на избирательных участках Терновки лиц с удостоверениями "внештатных корреспондентов" павлоградской газеты "Бегемот". Во время расспросов очередной "корреспондентки" уже на пятом избирательном участке на Алену Поддуеву набросился депутат городского совета", - говорится в сообщении.
В заявлении в полицию редактор газеты написала, что депутат хватал ее за руки и толкал, пытался выбить из рук мобильный телефон, которым она вела съемку.
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