На Черниговщине женщина порвала бюллетени на участке, - "Честно"
25 октября, 2020, 18:32
В Черниговской области в городе Ичня женщина на участке порвала бюллетени
Об этом сообщает движение "Честно"
Она порвала бюллетени из-за того, что ей не разрешили войти в кабинку к матери и помочь ей разобраться с бюллетенем, по словам головы избирательной комиссии.
"А зачем вы их порвали", - спрашивают женщину на видео. - "Чтобы никто не проголосовал", - ответила она.
Бюллетени оформили как испорченные.
Ичня. Черниговская область.- ЧЕСТНО (@chesno_movement) October 25, 2020
Женщина порвала бюллетени на участке. Бюллетени оформили как испорченные.
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