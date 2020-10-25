На Черниговщине женщина порвала бюллетени на участке, - "Честно"

25 октября, 2020, 18:32

В Черниговской области в городе Ичня женщина на участке порвала бюллетени

Об этом сообщает движение "Честно"

Она порвала бюллетени из-за того, что ей не разрешили войти в кабинку к матери и помочь ей разобраться с бюллетенем, по словам головы избирательной комиссии.

"А зачем вы их порвали", - спрашивают женщину на видео. - "Чтобы никто не проголосовал", - ответила она.

Бюллетени оформили как испорченные.

Ичня. Черниговская область.



Женщина порвала бюллетени на участке. Бюллетени оформили как испорченные.



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