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Espreso.tvОбществоМэр Днепра Филатов набирает 44% в первом туре, - экзит-пола Шустера

Мэр Днепра Филатов набирает 44% в первом туре, - экзит-пола Шустера

В Днепре состоится второй тур мэрских выборов, действующий мэр Борис Филатов набрал 44,7%

Об этом свидетельствуют данные экзитпола программы "Свобода слова Савика Шустера".

Результаты:

Борис Филатов ("Пропозиция") - 44,47%

Загид Краснов ( "Гражданская сила") - 14,44%

Александр Вилкул ("Блок Вилкула "Украинская перспектива") - 11,27%

Сергей Рыженко ("Слуга народа") - 10,6%

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