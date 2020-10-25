Мэр Днепра Филатов набирает 44% в первом туре, - экзит-пола Шустера
25 октября, 2020, 20:36
В Днепре состоится второй тур мэрских выборов, действующий мэр Борис Филатов набрал 44,7%
Об этом свидетельствуют данные экзитпола программы "Свобода слова Савика Шустера".
Результаты:
Борис Филатов ("Пропозиция") - 44,47%
Загид Краснов ( "Гражданская сила") - 14,44%
Александр Вилкул ("Блок Вилкула "Украинская перспектива") - 11,27%
Сергей Рыженко ("Слуга народа") - 10,6%
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