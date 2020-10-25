25 октября, 2020, 15:25

Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова предоставила разъяснения в связи с многочисленными сообщениями в средствах массовой информации и социальных сетях о привлечении детей к проведению опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским в день голосования на местных выборах

Об этом Еспресо.TV сообщает со ссылкой на официальный сайт омбудсмена.

"Волонтерами могут стать граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, которые являются дееспособными. Лица в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют волонтерскую деятельность с согласия родителей (усыновителей), приемных родителей, родителей-воспитателей или попечителя", - отметила Денисова.

В соответствии со статьей 7 Закона Украины "О волонтерской деятельности" волонтер - физическое лицо, которое добровольно осуществляет социально направленную некоммерческую деятельность путем оказания волонтерской помощи.

Согласно закону волонтерская деятельность является формой благотворительности.

"Таким образом, участие несовершеннолетних детей в волонтерстве правомерно, если согласие на него дано родителями или другими законными представителями ребенка, а сама волонтерская помощь является добровольной и бесплатной", - подытожила Денисова.

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