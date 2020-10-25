Лица старше 14 лет могут быть волонтерами с разрешения родителей, - Денисова
Об этом Еспресо.TV сообщает со ссылкой на официальный сайт омбудсмена.
"Волонтерами могут стать граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, которые являются дееспособными. Лица в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют волонтерскую деятельность с согласия родителей (усыновителей), приемных родителей, родителей-воспитателей или попечителя", - отметила Денисова.
В соответствии со статьей 7 Закона Украины "О волонтерской деятельности" волонтер - физическое лицо, которое добровольно осуществляет социально направленную некоммерческую деятельность путем оказания волонтерской помощи.
Согласно закону волонтерская деятельность является формой благотворительности.
"Таким образом, участие несовершеннолетних детей в волонтерстве правомерно, если согласие на него дано родителями или другими законными представителями ребенка, а сама волонтерская помощь является добровольной и бесплатной", - подытожила Денисова.
- Напомним, сегодня в Украине избирают местных голов и депутатов.
- Одновременно на входе на избирательные участки происходит инициированный Владимиром Зеленским опрос, проведением которого руководит музыкальный редактор студии "Квартал 95" - выходец из Кривого Рога Артем Гагарин.
- Прибывших на голосование будут просить ответить на 5 вопросов от президента.
- Активисты движения "Честно" сообщают, что в Харькове опрашивающим "от Зеленского" обещают денежное вознаграждение размером 1 тыс. грн за день.
- Нередко эту работу выполняют несовершеннолетние. Оппозиция говорит, что подобные факты "отвратительнее, чем гречка", и требует дать правовую оценку данному явлению.
- При этом в партии "Слуга народа" официально заявляют, что якобы наняли для проведения опроса социологическую компанию.
- В свою очередь Зеленский уверяет, что вскоре общество увидит всю информацию об источниках финансирования "опроса".
- Как подчеркивает министр внутренних дел Арсен Аваков, опрос вне избирательного участка законен, но и не обязателен.
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