Коронавирус в Украине: обнаружили 6088 новых случаев за сутки

25 октября, 2020, 08:53

В Украине за сутки обнаружено 6088 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщает пресс-центр СНБО .

В субботу, 24 октября, выявлено 6088 новых случаев заболевания коронавирусом. 102 человека умерли.

25 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 343 498 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6391 летальный, 141508 пациентов выздоровели. Всего проведено 3025148 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 1753 пациента.



Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область - 9244 случая;

Волынская область - 12 222 случая;

Днепропетровская область - 12 916 случаев;

Донецкая область - 8508 случаев;

Житомирская область - 12 188 случаев;

Закарпатская область - 12 972 случая;

Запорожская область - 7972 случая;

Ивано-Франковская область - 18 292 случая;

Кировоградская область - 2028 случаев;

г. Киев - 34054 случаи;

Киевская область - 14544 случаи;

Львовская область - 27 273 случая;

Луганская область - 3169 случаев;

Николаевская область - 6935 случаев;

Одесская область - 21 831 случай;

Полтавская область - 7876 случаев;

Ровенская область - 17 469 случаев;

Сумская область - 10 403 случая;

Тернопольская область - 19 050 случаев;

Харьковская область - 32 772 случая;

Херсонская область - 3141 случай;

Хмельницкая область - 13 300 случаев;

Черновицкая область - 19 405 случаев;

Черкасская область - 8034 случая;

Черниговская область - 7900 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 октября в Центр поступило 5877 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 415 279 сообщений о подозрении на COVID-19.