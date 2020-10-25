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Espreso.tvОбществоКоронавирус: на Буковине за сутки обнаружили почти 300 новых больных

Коронавирус: на Буковине за сутки обнаружили почти 300 новых больных

В Черновицкой области в течение субботы, 25 октября, зафиксировали 289 случаев инфицирования COVID-19

Всего в области уже более 19,4 тыс. больных инфекцией, сообщил глава облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook.

За последние сутки зафиксированы 289 случаев болезни, 19405 в целом. 75 человек выздоровели за последние сутки, 9937 с начала эпидемии. Черновицкий областной центр исследовал 658 образцов в сутки.

Всего от коронавируса в регионе умерло 435 человек.

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