Главный признак этих выборов это возвращение к масштабным фальсификациям, как во времена Януковича, - Александр Турчинов
Об этом во время брифинга заявил руководитель Центрального штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов.
Он отметил неудовлетворительный уровень организации избирательного процесса.
"День голосования - сегодняшний день - показал очень низкий уровень организации избирательного процесса в Украине. Многие участки открылись со значительным опозданием. Очень многие члены избирательных комиссий, участковых и территориальных, не вышли на свои рабочие места. К большому сожалению, организация и самого голосования на многих участках также не соответствует европейским стандартам", - заявил Турчинов.
Он отметил, что на многих участках мало кабинок, образуются очереди, люди вынуждены обозначать своих кандидатов вне кабинок для голосования.
"Но главный признак этих выборов - это, к сожалению, возвращение нашей страны к масштабным фальсификациям, как это было во времена Виктора Януковича", - говорит Турчинов.
"Мы видим наглое использование админресурса. Мы констатируем нарушения закона чиновниками", - отмечает Турчинов.
По его словам, большинство фальсификаций и законодательных нарушений касается незаконной поддержки представителей партии власти.
"В связи с упрощением смены места голосования это было сделано сознательно на законодательном уровне. Одной из пассивных форм фальсификации выборов является прописка граждан, которые сознательно участвуют в фальсификации результатов выборов по месту, где они никогда не находились и никогда не проживали. И уже сегодня, в день выборов, мы видим много гастролеров, которые в автобусах ездят по стране и фактически изменяют результаты на тех или иных избирательных участках, фактически предоставляя незаконное преимущество тем или иным кандидатам", - констатирует руководитель Центрального штаба.
Турчинов продемонстрировал брендированные именами кандидатов защитные маски, которые раздавались избирателям перед голосованием. "Мы видим незаконную агитацию в день голосования, учитывая проблемы, которые есть по всей стране с борьбой с коронавирусом. Кандидаты от многих политических сил используют средства защиты, которые предоставляются на избирательных участках, с фамилиями того или иного кандидата, что является грубым нарушением действующего законодательства . Все это касается и всевозможных наборов и тому подобного. К большому сожалению, эта технология стала достаточно распространенной в нашей стране и это касается многих регионов", - говорит Турчинов.
"Мы видим очень грубые нарушения, например в Чернигове, когда на избирательных участках бюллетени одних избирательных участков были переданы на другие избирательные участки, и происходят голосования за тех кандидатов, которые на этих участках, в этих округах фактически не работали, не агитировали", - демонстрирует Турчинов соответствующий акт, составленный наблюдателями.
"Есть сознательная попытка уменьшить количество наших кандидатов, которые должны пройти в тех или иных местных советах. Я держу фотокопию бюллетеня, который раздавался в городе Ужгороде, Закарпатской области, где под одним номером присутствуют несколько кандидатов от "Европейской солидарности", а под другими номерами кандидаты вообще отсутствуют", - говорит Александр Турчинов.
"Наши активисты разоблачили серьезное злоупотребление, я считаю, что это также было сделано сознательно в Киеве, когда вчера обнаружили, что протоколы избирательных участковых комиссий имеют в Киеве две партии ОПЗЖ. То есть действующей власти - а именно представитель "Слуг народа" возглавляет территориальную избирательную комиссию - им мало одной ОПЗЖ, они решили сделать две ОПЗЖ. Если бы эта ошибка, сознательная или подсознательная, не была нами обнаружена, то сегодня можно было бы говорить вообще о срыве выборов в столице Украины", - сообщил Турчинов.
Руководитель Центрального штаба "Европейской солидарности" отметил, что есть немало сигналов о денежном подкупе избирателей.
"Это снова становится в условиях, когда "Слуги народа" управляют страной, массовым явлением. Во многих регионах выявлены сети, где происходит раздача денег в пользу тех или иных кандидатов. Много именно представителей правящей партии "Слуг народа". В частности, сегодня мои коллеги из штаба информировали СМИ, что такая сеть разоблачена и в городе Киеве, где за деньги предлагалось поддерживать кандидатов от "Слуг народа" и кандидата в мэры от этой партии. Все это задокументировано и будет передано правоохранительным органам", - сообщил Турчинов.
"Мы вынуждены сделать вывод, что благодаря или бездарности, или сознательной преступности действующие власти отбрасывают страну на 7-8 лет назад, когда фальсификация избирательного процесса, давление на волеизъявление граждан, использование админресурса, подкуп избирателей были обычным делом. Опять повторяется то, против чего восстал Оранжевый майдан. Мы снова имеем те же проблемы, на которых специализировались те, кто предал Украину и бежал в Российскую Федерацию, в частности экс-президент Янукович. Эти грязные технологии - информационные, административные, уголовные - снова возвращаются в повседневную жизнь нашей страны и снова становятся признаками выборов в Украине", - резюмирует Александр Турчинов.
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