Главный признак этих выборов это возвращение к масштабным фальсификациям, как во времена Януковича, - Александр Турчинов

25 октября, 2020, 18:02

Главным признаком местных выборов стало возвращение Украины к масштабным фальсификациям

Об этом во время брифинга заявил руководитель Центрального штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов.

Он отметил неудовлетворительный уровень организации избирательного процесса.

"День голосования - сегодняшний день - показал очень низкий уровень организации избирательного процесса в Украине. Многие участки открылись со значительным опозданием. Очень многие члены избирательных комиссий, участковых и территориальных, не вышли на свои рабочие места. К большому сожалению, организация и самого голосования на многих участках также не соответствует европейским стандартам", - заявил Турчинов.

Он отметил, что на многих участках мало кабинок, образуются очереди, люди вынуждены обозначать своих кандидатов вне кабинок для голосования.

"Но главный признак этих выборов - это, к сожалению, возвращение нашей страны к масштабным фальсификациям, как это было во времена Виктора Януковича", - говорит Турчинов.

"Главным уголовным признаком этих выборов является массовая агитация за правящую партию под видом президентского опроса. Причем эта массовая агитация происходит или у избирательных участков, или прямо на избирательных участках", - отмечает Турчинов.

Он показал фото, где так называемый "опрос", а фактически агитация за партию "Слуга народа" их представителями происходит прямо на участке в Хмельницкой области.

"Вы видите, это Мариуполь - также прямо на участке пытаются повлиять на волеизъявление наших граждан преступным путем. Или блокируют проход граждан на избирательный участок, сделав пикет на ступеньках", - отмечает Турчинов.