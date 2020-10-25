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Espreso.tvОбществоЭкс-министр транспорта Рудьковский впервые появился на публике после заключения в России

Экс-министр транспорта Рудьковский впервые появился на публике после заключения в России


фото: suspilne.media
Бывший министр транспорта и народный депутат Николай Рудьковский вернулся после заключения в России и проголосовал на местных выборах в Чернигове

Об этом сообщает Суспільне.Чернігів.

Николай Рудьковский проголосовал в Чернигове. Это его первое публичное появление после полуторагодовалого заключения в Российской Федерации.

На избирательный участок, расположенный в помещении детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по футболу, Рудьковский приехал около 10:00. Он сказал, что прописан в Чернигове и считает участие в выборах гражданским долгом каждого.

Рудьковский также сообщил, что политикой не занимается и пока не планирует заниматься, в том числе по просьбе родителей.

Николай Рудьковский был народным депутатом Украины нескольких созывов. В 2006 году избирался городским головой Чернигова, от коей должности вскоре отказался. В 2006-2007 годах работал министром транспорта и связи, в 2014-м выехал из Украины.

Весной 2018 года был задержан в Дубае (ОАЭ) миграционной службой за пересечение границы с поддельным паспортом Ирака. В сентябре того же года политика арестовали в Москве за "нападение на посольство РФ в Киеве в июне 2014 года, когда он бросил в здание камень. В России Рудьковского судили и он получил 2 года колонии. В апреле этого года политик вышел из российской тюрьмы и вернулся в Украину.

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