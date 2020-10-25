25 октября на фронте наблюдается тишина

25 октября, 2020, 17:32

25 октября на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника, наши военнослужащие соблюдают режим прекращения огня.

В районе проведения Операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 2 гектаров территории и передано для уничтожения 40 взрывоопасных предметов.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 9 домов. Еще на 10 объектах работы продолжаются.

Подразделения Объединенных сил добросовестно выполняют задания по назначению в районе проведения Операции.

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