25 октября на фронте наблюдается тишина
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника, наши военнослужащие соблюдают режим прекращения огня.
В районе проведения Операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 2 гектаров территории и передано для уничтожения 40 взрывоопасных предметов.
Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 9 домов. Еще на 10 объектах работы продолжаются.
Подразделения Объединенных сил добросовестно выполняют задания по назначению в районе проведения Операции.
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