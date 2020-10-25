24 октября на фронте: россияне били из автоматов и гранатометов вблизи Каменки, Шумов и Водяного
Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 воскресенья, 25 октября, передает Еспресо.TV.
"Стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи Каменки и дважды - недалеко от населенного пункта Шумы. Кроме того, в районе Водяного противник вел огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия", - отмечают украинские военные.
Читайте также: Виталий Портников: Перемирие - тоже оружие дестабилизации
Как отмечает пресс служба ООС, "на провокационные враждебные выстрелы украинские военнослужащие оружие не применялось".
Читайте также: Глен Грант: Не знаю, что в голове у президента, но вижу сдачу позиций и ничего взамен. Это политика дурдома
Согласно официальным данным, боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.
- Напомним, с 27 июля на фронте действует "всеобъемлющее и полное прекращение огня".
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-