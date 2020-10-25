24 октября на фронте: россияне били из автоматов и гранатометов вблизи Каменки, Шумов и Водяного

25 октября, 2020, 07:32

За прошедшие сутки, 24 октября 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 воскресенья, 25 октября, передает Еспресо.TV.

"Стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи Каменки и дважды - недалеко от населенного пункта Шумы. Кроме того, в районе Водяного противник вел огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия", - отмечают украинские военные.

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Как отмечает пресс служба ООС, "на провокационные враждебные выстрелы украинские военнослужащие оружие не применялось".

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Согласно официальным данным, боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Напомним, с 27 июля на фронте действует "всеобъемлющее и полное прекращение огня".

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