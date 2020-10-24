Завершено производство документального фильма "Life. Говорить снова"

24 октября, 2020, 19:09

Компания "ФИЛЬМ ПЛЮС" при поддержке Украинского культурного фонда завершила производство документального фильма "Life. Говорить снова" о гениальном украинском поэте Григории Чубае. Это яркая фигура львовского андерграунда 70-х годов. Однако, конфликт художника с тоталитарным режимом сократил ему жизнь