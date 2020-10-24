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Espreso.tvКультураЗавершено производство документального фильма "Life. Говорить снова"

Завершено производство документального фильма "Life. Говорить снова"

Компания "ФИЛЬМ ПЛЮС" при поддержке Украинского культурного фонда завершила производство документального фильма "Life. Говорить снова" о гениальном украинском поэте Григории Чубае. Это яркая фигура львовского андерграунда 70-х годов. Однако, конфликт художника с тоталитарным режимом сократил ему жизнь
Режиссер Михаил Крупиевский, ведущий - Сергей Жадан, оператор-постановщик Роман Еленский, художник-постановщик Алексей Хорошко, Композитор - Тарас Чубай. Фильм создан по инициативе Соломии Чубай.

 

 

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