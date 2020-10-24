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Espreso.tvОбществоИзраильтяне переправляли кокаин через порт Одессы. Причастныхе задержаны

Израильтяне переправляли кокаин через порт Одессы. Причастныхе задержаны

В субботу, 24 октября 2020 года, в Одессе задержали четырех граждан Израиля с более чем 120 кг южноамериканского кокаина

Чтобы выйти на преступников, которые обеспечивали функционирование канала контрабанды кокаина, правоохранители осуществили превентивный комплекс необходимых действий, рассказывает со ссылкой на Государственную пограничную службу Еспресо.TV.

Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного производства по ст. 305 УК (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств). Эти мероприятия провели оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины совместно со следователями УСБУ в Одесской области, представителями Одесской таможни ГТС под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

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"Четырех граждан Израиля с около 120 килограммами кокаина межведомственная группа задержала в одном из складских помещений Одессы. Правоохранители установили, что задержанные иностранцы причастны к контрабанде наркотиков, которые доставляли из Южной Америки в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт", - отмечается на сайте ГНСУ.

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