Водители жалуются, что на автодороге при въезде в Житомир падают деревья

24 октября, 2020, 22:00

На подъезде к Житомиру из села Барашевка на дорогу не раз падали деревья. Однажды такое дерево повредило автомобиль. К счастью, никто не пострадал.

Об этом 24 октября 2020 года со ссылкой на одного из своих читателей сообщает Житомир.info, передает Еспресо.TV.

Мужчина утверждает, что за последние три недели становился свидетелем "деревопада" дважды: 30 сентября он зафиксировал падение двух деревьев, еще одного - 22 октября.

"Опять ситуация на разбитой и опасной для езды неасфальтированной дороге села Барашевка, всего в двух километрах от Житомира. Деревья падают прямо на людей, за последний месяц мной зафиксировано два опасных падения деревьев прямо на дорогу. В первом случае никто не пострадал, а вот уж во втором - авто повреждено: разбит бампер и радиатор. И перепуганы пассажиры. Хорошо, что испугом отделались", - написал читатель по имени Тарас.

Мужчина жалуется: в результате падения деревьев на дороге каждый раз образуется пробка примерно из 15-20 машин. При этом, по словам читателя, водители не обращаются к ГСЧС, а просят помощи у местных жителей - чтобы порезать деревья бензопилой.

Читатель также возмущен неудовлетворительным состоянием дороги Житомир - Барашевка. По его словам, в ночь с 23 по 24 октября на этой автодороге грузовой автомобиль съехал в кювет. ДТП мужчина связывает с плохим состоянием дорожного покрытия. Он отмечает, что добраться до Барашевки можно и другим путем - через село Ивановку, но ехать придется по деревянному мосту, не очень надежному.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо