Во Франции осудили студентку, которая в соцсетях одобрил жестокое убийство учителя

24 октября, 2020, 13:53

Во Франции студентку осудили на четыре месяца условно за оправдание терроризма после жестокого убийства учителя

Об этом сообщает DW .

Суд 23 октября приговорил 19-летнюю студентку до 4 месяцев заключения условно за одобрение убийства под Парижем учителя лицея. Девушку признали виновной в "оправдании терроризма". Кроме того, студентка биологии должна пройти полугодовую практику, на которой будет изучать основные ценности Французской Республики.

Девушка в суде заявила о своем раскаянии и объяснила, что разместила пост в facebook, «не подумав». В сообщении утверждалось, что жертва нападения заслужила смерть.

Напомним, учитель истории Самуэль Пати был обезглавлен 16 октября возле своей школы в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.

Его убил 18-летний выходец из Москвы чеченского происхождения за то, что он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Подозреваемый был застрелен полицией.

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