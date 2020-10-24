В США поймали мужчину, которого подозревают в планировании убийства Байдена

24 октября, 2020, 13:38

Американская полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве кандидата в президенты США Джо Байдена

Об этом сообщает The Guardian .

Мужчину задержали в штате Северная Каролина, когда он оставил фургон с оружием и взрывчаткой у банка. В ходе расследования выяснилось, что задержанный, возможно, хотел убить кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, планировал теракт в людном месте, а также хранил детскую порнографию.

Сотрудники банка сообщили в Федеральное бюро расследований о подозрительном фургоне. Правоохранители обыскали машину и нашли в ней винтовку, пистолет, боеприпасы, взрывчатку, $ 500 тыс. наличными, а также книги по выживанию, изготовление бомб, самодельного оружия, ислама, рисунки свастик и самолетов, которые врезаются в здания.

Позже мужчина пришел в банк и спросил, где его фургон. Сотрудники банка вызвали полицию и мужчину задержали. Позже у него нашли еще оружие, а также поддельные водительские права. Правоохранители нашли на его компьютере фото и видео с детской порнографией.

Исследование его мобильного и компьютера также показало, что еще весной он искал информацию о Байдена, в частности, его домашний адресу. Мужчина опубликовал в интернете будем с надписью "убить Джо Байдена?». Подозреваемый ездил по району, в котором проживает кандидат в президенты, а в его записях нашли отметку, которая заканчивается словом «казнить».

На телефоне мужчины обнаружили видео и фото с мест массовых убийств и записи о планировании стрельбы на Рождество или "черную пятницу" в одном из торговых центров.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb