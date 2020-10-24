 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ США поймали мужчину, которого подозревают в планировании убийства Байдена

В США поймали мужчину, которого подозревают в планировании убийства Байдена


фото: Reuters
Американская полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве кандидата в президенты США Джо Байдена

Об этом сообщает The Guardian .

Мужчину задержали в штате Северная Каролина, когда он оставил фургон с оружием и взрывчаткой у банка. В ходе расследования выяснилось, что задержанный, возможно, хотел убить кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, планировал теракт в людном месте, а также хранил детскую порнографию.

Сотрудники банка сообщили в Федеральное бюро расследований о подозрительном фургоне. Правоохранители обыскали машину и нашли в ней винтовку, пистолет, боеприпасы, взрывчатку, $ 500 тыс. наличными, а также книги по выживанию, изготовление бомб, самодельного оружия, ислама, рисунки свастик и самолетов, которые врезаются в здания.

Позже мужчина пришел в банк и спросил, где его фургон. Сотрудники банка вызвали полицию и мужчину задержали. Позже у него нашли еще оружие, а также поддельные водительские права. Правоохранители нашли на его компьютере фото и видео с детской порнографией.

Исследование его мобильного и компьютера также показало, что еще весной он искал информацию о Байдена, в частности, его домашний адресу. Мужчина опубликовал в интернете будем с надписью "убить Джо Байдена?». Подозреваемый ездил по району, в котором проживает кандидат в президенты, а в его записях нашли отметку, которая заканчивается словом «казнить».

На телефоне мужчины обнаружили видео и фото с мест массовых убийств и записи о планировании стрельбы на Рождество или "черную пятницу" в одном из торговых центров.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 октября, 2020 суббота

23 октября, 2020 пятница

больше новостей

24 октября, 2020 суббота

23 октября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать