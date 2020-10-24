В Ривне два авто не разминулись с маршруткой: есть погибший
24 октября, 2020, 16:53
Автопроисшествие с участием трех транспортных средств произошла сегодня, 24 октября 2020 года, около 16 часов на улице Черновола в городе Ривне
Известно, что столкнулись три транспортных средства: Citroen, Geely и маршрутное такси "Богдан" сообщением "Ривне-Здолбунов", передает Еспресо.TV .
"В результате ДТП погиб один человек - водитель автомобиля Geely. По предварительной информации еще восемь получили травмы, в том числе трое пассажиров указанного авто", - отмечает отдел коммуникации полиции Ривненской области.
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На месте происшествия работают следователи, спасатели и патрульная полиция.
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