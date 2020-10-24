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Espreso.tvОбществоВ Ривне два авто не разминулись с маршруткой: есть погибший

В Ривне два авто не разминулись с маршруткой: есть погибший

Автопроисшествие с участием трех транспортных средств произошла сегодня, 24 октября 2020 года, около 16 часов на улице Черновола в городе Ривне

Известно, что столкнулись три транспортных средства: Citroen, Geely и маршрутное такси "Богдан" сообщением "Ривне-Здолбунов", передает Еспресо.TV .

"В результате ДТП погиб один человек - водитель автомобиля Geely. По предварительной информации еще восемь получили травмы, в том числе трое пассажиров указанного авто", - отмечает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

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На месте происшествия работают следователи, спасатели и патрульная полиция.

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