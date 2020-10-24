В канун местных выборов в селе на Николаевщине прописали сотню "мертвых душ"

24 октября, 2020, 19:55

В селе Майское Синельниковского района Николаевской области зафиксирован значительный прирост количества избирателей

Наблюдатель сети "Опора" выяснил, что в списке избирателей в данном населенном пунктов добавилась аномальное количество людей, которые там не проживают, рассказывает Еспресо.TV .

Речь идет о якобы 99 местных жителях.

"Да, по адресу с. Майское, ул. Новая, 4, для голосования на местных выборах зарегистрировались 66 человек, а по ул. Новая, 6 - 37 человек. Наблюдатель "Опоры" зафиксировал, что по этим адресам расположены здания, непригодные для проживания. Местные жители подтвердили, что там уже давно никто не живет. К тому же, на адрес ул. Янгеля, 6 пришли приглашения для 2 человек, которых владелец дома не знает", - отмечается в сообщении.

По данному факту написано заявление в Нацполицию.

Справка

Согласно статье 158 Уголовного кодекса Украины умышленная дача ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей наказывается лишением свободы на срок от 2 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.

Читайте также: Роман Бессмертный: После местных выборов Россия элементарно запустит конфликт

А в случае повторного совершения, по предварительному сговору группой лиц, должностными лицами - лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.

Голосование на местных выборах в Украине состоится завтра, 25 октября 2020 года.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо