 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУровень смертности от COVID-19 в ОРДО в 7 раз выше, чем на свободной части Донбасса, - СМИ

Уровень смертности от COVID-19 в ОРДО в 7 раз выше, чем на свободной части Донбасса, - СМИ

иллюстративное
фото: Oncology Nurse Advisor
Подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в оккупированных российской армией части Донецкой области по состоянию на утро, 24 октября, - 5 873, из них летальных исходов - 439

Об этом сообщает подконтрольное оккупантам "минздрав ДНР", передает Еспресо.TV со ссылкой на ОстроВ.

"Таким образом, уровень смертности составил 7,47%. Для сравнения, аналогичный показатель на свободной украинской территории Донецкой области составляет 1,05%", - подчеркивает издание.

За последние сутки оккупанты обнаружили 138 случаев заболевания COVID-19.

За сутки в ОРДЛО также выявлено 196 случаев пневмоний, из них 118 пациентов госпитализированы. Всего на лечении 2 121 пациент с пневмониями, из них 397 на кислородной поддержки (+44 за сутки).

  • Напомним, по состоянию на утро субботы, 24 октября 2020 года, в Украине насчитывается 7 014 новых случаев COVID-19.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 октября, 2020 суббота

больше новостей

24 октября, 2020 суббота

23 октября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать