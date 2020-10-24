Уровень смертности от COVID-19 в ОРДО в 7 раз выше, чем на свободной части Донбасса, - СМИ
24 октября, 2020, 18:28
Подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в оккупированных российской армией части Донецкой области по состоянию на утро, 24 октября, - 5 873, из них летальных исходов - 439
Об этом сообщает подконтрольное оккупантам "минздрав ДНР", передает Еспресо.TV со ссылкой на ОстроВ.
"Таким образом, уровень смертности составил 7,47%. Для сравнения, аналогичный показатель на свободной украинской территории Донецкой области составляет 1,05%", - подчеркивает издание.
За последние сутки оккупанты обнаружили 138 случаев заболевания COVID-19.
За сутки в ОРДЛО также выявлено 196 случаев пневмоний, из них 118 пациентов госпитализированы. Всего на лечении 2 121 пациент с пневмониями, из них 397 на кислородной поддержки (+44 за сутки).
- Напомним, по состоянию на утро субботы, 24 октября 2020 года, в Украине насчитывается 7 014 новых случаев COVID-19.
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