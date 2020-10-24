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Espreso.tvМирТихановская пошла на самоизоляцию

Тихановская пошла на самоизоляцию


фото: t.me/tsikhanouskaya
Глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская идет на самоизоляцию и сдаст тест на коронавирус

Это вызвано ее встречей с министром иностранных дел Словении Анже Логаром, у которого был обнаружен COVID-19. Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Reuters .

"Это не мешает работе ее команды", - сказала пресс-секретарь политика Анна Красулин.

Вместе с тем, Тихановская сократила до минимума контакты с окружающими, уточняет русская редакция Forbes.

"Светлана остановила физические контакты, свела контакты к минимуму, выполняет все требования медиков в данной ситуации", - подчеркнула Красулин.

Пресс-секретарь также сообщила, что Тихановская "чувствует себя хорошо", а ее офис перешел на работу в режиме онлайн.

  • На изоляцию после встречи с Логаром также идут министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы.

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