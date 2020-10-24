Стерненко час объяснял в суде "почему не умер и почему имел наглость защищать свою жизнь"
Запись продолжительностью в один час появился на YouTube, рассказывает Еспресо.TV.
Как отмечает Стерненко, он рассказал все детали о нападении и ответил на вопросы прокуроров, адвокатов жен нападавшего и жен Ивана Кузнецова.
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По его словам, этот процесс является "издевательством".
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"Я вынужден заново переживать ту ужасную ночь. Вынужден объяснять, почему я не умер и почему имел наглость защищать свою жизнь. При этом никто не судит моего нападавшего и организаторов и заказчика нападения", - отмечает он у себя в телеграме.
- Во время третьего покушения, в котором он обвиняет одесского мэра Геннадия Труханова, Стерненко - как он настаивает, в пределах необходимой обороны и самозащиты - нанес смертельное ранение одному из двух напавших по имени Иван Кузнецов.
- Две жены погибшего требуют 4,5 млн грн компенсации.
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