Стерненко час объяснял в суде "почему не умер и почему имел наглость защищать свою жизнь"

24 октября, 2020, 16:19

Один из лидеров проукраинской среды Одессы блогер Сергей Стерненко в субботу, 24 октября 2020 года, обнародовал видео своего допроса в суде по делу о необходимой обороне, который состоялся вчера, 23 октября

Запись продолжительностью в один час появился на YouTube, рассказывает Еспресо.TV.

Как отмечает Стерненко, он рассказал все детали о нападении и ответил на вопросы прокуроров, адвокатов жен нападавшего и жен Ивана Кузнецова.

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По его словам, этот процесс является "издевательством".

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"Я вынужден заново переживать ту ужасную ночь. Вынужден объяснять, почему я не умер и почему имел наглость защищать свою жизнь. При этом никто не судит моего нападавшего и организаторов и заказчика нападения", - отмечает он у себя в телеграме.

Во время третьего покушения, в котором он обвиняет одесского мэра Геннадия Труханова, Стерненко - как он настаивает, в пределах необходимой обороны и самозащиты - нанес смертельное ранение одному из двух напавших по имени Иван Кузнецов.

Две жены погибшего требуют 4,5 млн грн компенсации.

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